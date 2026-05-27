Dopo qualche giorno, Lorenzo Riccardi torna sull'argomento nelle storie, raccontando di aver letto le risposte ricevute: "Quasi tutti hanno una cosa in comune: odiate, ma proprio a livelli proprio stratosferici, Milano". L'ex tronista però prende le distanze: "Partiamo dal presupposto, io amo questa città, ci sono nato, ci sono cresciuto, quando poi hai dei figli ti rendi conto che magari le priorità sono altre , quindi cerchi di meglio".

"L'idea di trasferirmi al mare si fa sempre più insistente. Forse mi trattiene la paura del cambiamento o forse sto solo cercando il posto giusto per prendere questa decisione", scrive Riccardi nel suo post. Poi rilancia la domanda alla sua community: "Voi che dite… meglio una città come Riccione o Milano? Qualcuno di voi ha fatto questo cambiamento?".

Lorenzo Riccardi valuta di lasciare Milano per trasferirsi a Riccione . L'ex tronista di Uomini e Donne ne parla in un post su Instagram e chiede consiglio ai follower sul cambiamento di vita.

Nel 2022 è nata Maria Vittoria, la primogenita avuta con Claudia Dionigi, e nel 2024 la coppia si è sposata. A Verissimo, a settembre dello stesso anno, i due avevano rivelato il desiderio di allargare ulteriormente la famiglia: "Noi siamo pronti a regalare un fratellino o una sorellina a Mavi, chi lo sa", avevano dichiarato.

Il loro desiderio si è avverato. A maggio 2025, la coppia ha annunciato la seconda gravidanza: "Sta arrivando lui. Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre. Arriverà a portare scompiglio, risate nuove, notti più corte, ma anche un amore che non si può spiegare". L'11 ottobre 2025 è venuto al mondo Leonardo Maria, il secondogenito della coppia.