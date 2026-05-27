Lorenzo Riccardi valuta di lasciare Milano per trasferirsi a Riccione. L'ex tronista di Uomini e Donne ne parla in un post su Instagram e chiede consiglio ai follower sul cambiamento di vita.
"L'idea di trasferirmi al mare si fa sempre più insistente. Forse mi trattiene la paura del cambiamento o forse sto solo cercando il posto giusto per prendere questa decisione", scrive Riccardi nel suo post. Poi rilancia la domanda alla sua community: "Voi che dite… meglio una città come Riccione o Milano? Qualcuno di voi ha fatto questo cambiamento?".
Dopo qualche giorno, Lorenzo Riccardi torna sull'argomento nelle storie, raccontando di aver letto le risposte ricevute: "Quasi tutti hanno una cosa in comune: odiate, ma proprio a livelli proprio stratosferici, Milano". L'ex tronista però prende le distanze: "Partiamo dal presupposto, io amo questa città, ci sono nato, ci sono cresciuto, quando poi hai dei figli ti rendi conto che magari le priorità sono altre, quindi cerchi di meglio".
Nel 2022 è nata Maria Vittoria, la primogenita avuta con Claudia Dionigi, e nel 2024 la coppia si è sposata. A Verissimo, a settembre dello stesso anno, i due avevano rivelato il desiderio di allargare ulteriormente la famiglia: "Noi siamo pronti a regalare un fratellino o una sorellina a Mavi, chi lo sa", avevano dichiarato.
Il loro desiderio si è avverato. A maggio 2025, la coppia ha annunciato la seconda gravidanza: "Sta arrivando lui. Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre. Arriverà a portare scompiglio, risate nuove, notti più corte, ma anche un amore che non si può spiegare". L'11 ottobre 2025 è venuto al mondo Leonardo Maria, il secondogenito della coppia.