"Quando sei arrivata hai trasformato la nostra vita". Con un po' di commozione, ma anche un grande sorriso, Michelle Hunziker ha tenuto un discorso durante la cerimonia di nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.
"Mamma e papà pensavano di doverti insegnare tutto e in realtà sei stata tu a insegnare a noi", ha detto la conduttrice, ricordando anche i momenti più complessi del loro passato: "Ne abbiamo passate tante e tu ne hai viste tante. Perché non deve essere stato sempre semplicissimo avere due genitori come noi. Anzi diciamolo sinceramente a volte eri tu la persona più adulta".
Michelle ha omaggiato la figlia con tenere parole: "Eccoti qua. Brilli. Sei bellissima, sei una donna straordinaria. Una mamma affettuosa. Una persona intelligente, sensibile, generosa e piena di talento".
Ad ascoltare il discorso, in prima fila, il papà Eros Ramazzotti, che aveva accompagnato poco prima Aurora all'altare. Aurora Ramazzotti è nata nel 1996 dall'amore fra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che si sono poi sposati nel 1998. Nonostante la separazione nel 2002, i due sono rimasti molto uniti e non hanno mai fatto mancare la vicinanza alla figlia.
Ospite a Verissimo, Michelle Hunziker aveva parlato delle imminenti nozze di Aurora. "Sarà molto emozionante, non so come farò perché già solo a parlarne ora mi viene da piangere. Ho fatto mettere una postazione make-up ritocco solo per me. Auri ha tenuto tantissime cose segrete per gli ospiti perché vuole emozionarci", aveva svelato la conduttrice.