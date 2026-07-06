"Quando sei arrivata hai trasformato la nostra vita". Con un po' di commozione, ma anche un grande sorriso, Michelle Hunziker ha tenuto un discorso durante la cerimonia di nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.

"Mamma e papà pensavano di doverti insegnare tutto e in realtà sei stata tu a insegnare a noi", ha detto la conduttrice, ricordando anche i momenti più complessi del loro passato: "Ne abbiamo passate tante e tu ne hai viste tante. Perché non deve essere stato sempre semplicissimo avere due genitori come noi. Anzi diciamolo sinceramente a volte eri tu la persona più adulta".

Michelle ha omaggiato la figlia con tenere parole: "Eccoti qua. Brilli. Sei bellissima, sei una donna straordinaria. Una mamma affettuosa. Una persona intelligente, sensibile, generosa e piena di talento".