Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati il 4 luglio. La coppia ha pubblicato sui social i primi scatti da marito e moglie, commentando: "Neanche nei miei sogni più belli". La cerimonia è avvenuta nel Castello Xirumi Serravalle, nella zona di Lentini, in provincia di Siracusa, dove gli sposi hanno festeggiato insieme alla famiglia e agli amici più cari.

Per la cerimonia, officiata dall'amica di sempre Sara Daniele, Aurora ha indossato un vestito Giorgio Armani Privé, ispirato a quello indossato dalla mamma Michelle Hunziker per il suo matrimonio con Eros Ramazzotti nel 1998. Molto commosso il papà Eros, che ha accompagnato all'altare Aurora. Ma anche la mamma Michelle, che ha letto una toccante lettera: "Mamma e papà pensavano di doverti insegnare tutto e in realtà sei stata tu a insegnare a noi".

Dopo la cerimonia, la grande sorpresa: Aurora Ramazzotti ha dedicato al neomarito quattro canzoni dedicate al loro amore e alla loro storia, che sono state poi pubblicate a mezzanotte del 4 luglio all'interno di un EP chiamato Un giorno di festa. "Un regalo speciale per il nostro matrimonio diventato il racconto imperfetto e sincero di una vita insieme", ha spiegato Aurora.



Legati da nove anni, nel 2023 Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori di Cesare, che ha reso nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La proposta di matrimonio è arrivata a Londra nel 2024. "Ho detto sì nel posto in cui ci siamo innamorati", ha scritto Aurora, 29 anni, annunciando il matrimonio con il compagno, 30 anni.