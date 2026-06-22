Federica Pellegrini, la prima volta al mare della seconda figlia Rachele

Federica Pellegrini porta Rachele al mare per la prima volta. La campionessa di nuoto, 37 anni, condivide sui social un carosello di immagini che racconta una settimana speciale, tra spiaggia, piscina e sport, accompagnato dalla didascalia "Una settimana di prime volte". Nelle foto compaiono anche i genitori di Federica - Cinzia Lionello e Roberto Pellegrini -, il marito Matteo Giunta e la loro prima figlia Matilde.

Rachele è nata a inizio aprile, figlia di Federica Pellegrini e del marito Matteo Giunta, 44 anni, già genitori di Matilde, nata nel 2024. La coppia era convolata a nozze nel 2022, dopo una relazione iniziata nel 2019. A fine 2025, ospiti a Verissimo, avevano condiviso l'emozione per l'arrivo della seconda bambina: "Sono molto contento. Preoccupato, ma molto contento. Sono contento che nostra figlia Matilde abbia una sorellina, anche se sarò in minoranza", aveva dichiarato Giunta in quella occasione.

Federica Pellegrini aveva poi raccontato il parto e la scelta del nome: "L'altra volta ho fatto un parto cesareo d'urgenza. È stato tosto anche per la bambina. Questa volta sappiamo già come andrà. Il nome l'ha scelto Matilde. È un'appassionata di libri e si è appassionata a una storia in particolare, la cui protagonista è entrata nelle nostre vite".



Nel video sotto, l'intervista di Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Verissimo.