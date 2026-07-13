Leonor di Spagna ha concluso l'Accademia militare

È ufficialmente concluso l'ultimo anno all'Accademia militare per Leonor di Spagna . La casa reale spagnola ha diffuso gli scatti e il video della principessa, 20 anni, mentre riceve dalle mani del padre la Gran Croce al Merito Aeronautico con distintivo bianco, che segna la fine del percorso all'Accademia aeronautica, iniziato a settembre 2025 . Alla cerimonia erano presenti anche la regina Letizia e la secondogenita Sofia.

Dopo il diploma allo United World College of the Atlantic in Galles, Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz - questo il nome completo della principessa - ha scelto di ricalcare le orme del papà, re Filippo VI, entrando all'Accademia militare di Saragozza dell'esercito spagnolo, dove ha trascorso il primo anno di addestramento militare. Il secondo anno è stato all'Accademia navale di Marín. Il terzo e ultimo anno è stato svolto all'Accademia aeronautica di San Javier (Murcia), dove Leonor è stata allieva del corpo generale dell’Aeronautica e dello Spazio.

Oltre a Leonor (2005), Filippo VI e Letizia Ortiz sono genitori anche di Sofia (2007). La primogenita è l'erede al trono di Spagna, come prevede la legge in assenza di figli maschi. Leonor dunque è una delle principesse europee destinate a diventare regine, insieme a Ingrid Alexandra di Norvegia, Vittoria di Svezia, Elisabetta del Belgio e Caterina Amalia dei Paesi Bassi. Quando Leonor ascenderà al trono, sarà la prima regina regnante di Spagna dai tempi del regno di Isabella II (1833-1868), e la seconda regina regnante in assoluto nell'intera storia della monarchia spagnola.

Nel video sotto, le principesse che diventeranno regine.