Leonor di Spagna inizia l’ultimo anno di Accademia militare

È ufficialmente iniziato il terzo e ultimo anno all'Accademia militare per Leonor di Spagna. La casa reale spagnola ha diffuso gli scatti della principessa, 19 anni, durante il suo primo giorno all'Accademia aeronautica di San Javier (Murcia), rendendo noto che Leonor è diventata un'allieva del corpo generale dell’Aeronautica e dello Spazio, con specializzazione in volo.

Dopo il diploma allo United World College of the Atlantic in Galles, nel 2023 Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz - questo il nome completo della principessa - è entrata all'Accademia militare di Saragozza dell'esercito spagnolo, dove ha trascorso il primo anno di addestramento militare. Il secondo anno è stato all'Accademia navale di Marín. Percorso che ha terminato lo scorso luglio, ricevendo dalle mani del Re la Gran Croce al Merito Navale con distintivo bianco. Durante la cerimonia, Leonor ha abbracciato Filippo VI in un tenero scambio tra padre e figlia. Con il suo percorso di studi, la principessa ha scelto di ricalcare proprio le orme del papà, che ha frequentato la stessa Accademia militare.

Filippo VI e Letizia Ortiz hanno avuto due figlie femmine: Leonor (2005) e Sofia (2007). È la primogenita l'erede al trono spagnolo, come prevede la legge in assenza di figli maschi. Leonor dunque è una delle principesse europee destinate a diventare regine, insieme a Ingrid Alexandra di Norvegia, Vittoria di Svezia, Elisabetta del Belgio e Caterina Amalia dei Paesi Bassi. Quando Leonor ascenderà al trono, sarà la prima regina regnante di Spagna dai tempi del regno di Isabella II (1833-1868), e la seconda regina regnante in assoluto nell'intera storia della monarchia spagnola.

Nel video sotto, le principesse che diventeranno regine.