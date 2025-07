Leonor di Spagna conclude l'Accademia Navale: l'abbraccio con il papà Filippo VI

È ufficialmente concluso il secondo anno all'Accademia militare per la principessa Leonor di Spagna, che ha terminato così il suo percorso all'Accademia Navale di Marín. Durante la cerimonia di consegna dei Reali Decreti di nomina ai nuovi ufficiali della Marina , la Principessa delle Asturie ha ricevuto dalle mani del Re la Gran Croce al Merito Navale con distintivo bianco. Leonor ha abbracciato Filippo VI e lo scatto del tenero scambio tra padre e figlia è stato immortalato dai fotografi e condiviso sui social della famiglia reale spagnola. Presenti alla cerimonia anche mamma Letizia e la sorella minore Sofia. Ora Leonor è pronta per il suo ultimo anno di studi all'Accademia Aeronautica.

Dopo il diploma allo United World College of the Atlantic in Galles, nel 2023 Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz - questo il nome completo della principessa - è entrata all'Accademia militare di Saragozza dell'esercito spagnolo, dove ha trascorso il primo anno di addestramento militare. Il secondo anno è stato appunto a Pontevedra, all'Accademia Navale di Marín, mentre l'ultimo anno sarà a Murcia, all'Accademia Aeronautica Generale. La principessa, erede al trono, ha scelto infatti di ricalcare le orme di suo padre Filippo VI, che ha frequentato la stessa Accademia militare.

Filippo VI e Letizia Ortiz hanno avuto due figlie femmine: Leonor (2005) e Sofia (2007). Secondo la legge spagnola, in assenza di figli maschi, sarà la figlia femmina maggiore ad ereditare il trono. Leonor dunque è una delle principesse europee destinate a diventare regine, insieme a Ingrid Alexandra di Norvegia, Vittoria di Svezia, Elisabetta del Belgio e Caterina Amalia dei Paesi Bassi. Q uando Leonor ascenderà al trono, sarà la prima regina regnante di Spagna dai tempi del regno di Isabella II (1833-1868), e la seconda regina regnante in assoluto nell'intera storia della monarchia spagnola.

Nel video sotto, le principesse che diventeranno regine.