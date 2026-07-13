Belen Rodriguez, la foto con i figli Santiago e Luna e gli ex compagni Stefano De Martino e Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez ha festeggiato il quinto compleanno della figlia Luna Marì. Accanto a lei la sua famiglia allargata, quasi al completo. È stata la stessa showgirl, 41 anni, a pubblicare la bellissima foto in cui compaiono entrambi i suoi figli Luna e Santiago; i loro papà Stefano De Martino e Antonino Spinalbese; suo fratello Jeremias Rodriguez; sua mamma Veronica Cozzani; e Ignazio Moser, marito di sua sorella Cecilia, con la loro bambina Clara.

"Che bella la famiglia unita!", è la didascalia del post, che riassume il compleanno di Luna Marì, la figlia che Belen Rodriguez ha avuto con Antonino Spinalbese nel 2021. Nella foto Santiago - 13 anni, il primo figlio che la showgirl ha avuto con Stefano De Martino - tiene in braccio la cuginetta Clara Isabel, la figlia che Cecilia Rodriguez ha avuto nel 2025 con il marito Ignazio Moser.



Nel video sotto, l'ultima intervista di Belen Rodriguez a Verissimo.