Stefano Corti punto da una zecca in Africa: "Sono stato ricoverato in ospedale"

Stefano Corti, 41 anni il prossimo 18 luglio, condivide tra le sue storie Instagram alcuni video in cui racconta di essere stato punto da una zecca durante il suo recente viaggio in Africa. Il conduttore spiega di essere stato male e di essere stato ricoverato in ospedale dove un medico infettivologo ha diagnosticato e ricostruito quanto accaduto.

"Mi morde una zecca quando ero in Africa - esordisce Stefano Corti sui social dopo aver ringraziato i fan per l'affetto ricevuto - ma non me ne accorgo perché, mi ha spiegato poi l'infettivologa, nel momento in cui le zecche mordono rilasciano una sorta di anestetico e quindi la vittima non si accorge di essere stata punta da una zecca, zecca che si nutre fino a staccarsi. Dal momento in cui la zecca si stacca passa l'effetto dell'anestetico e inizia a farsi sentire il batterio che trasmette alla vittima. È un batterio che intacca le cellule dall'interno".

Corti prosegue il suo racconto: "Dopo 5 giorni che sono rientrato dal Sudafrica ho iniziato a sentire nausea e dolori alle ossa. Nonostante provassi a riposare non recuperavo e questa settimana le cose sono degenerate. Mi si è gonfiato un linfonodo, vado a farmelo vedere, faccio un'ecografia e mi dicono che è tutto a posto. Inizio un antibiotico che però non è servito a nulla, anzi, è incominciata la febbre, prima 39, poi passava, poi i brividi, poi 39.5, poi passava, poi quasi 40, e quando siamo arrivati a 40 mi hanno ricoverato".

Riguardo al ricovero in ospedale, Stefano Corti aggiunge: "Fortunatamente in ospedale c'era anche un'infettivologa che è venuta a visitarmi. Le ho detto: 'Guarda che forse potrebbe essere partito tutto da un'infezione a un pelo incarnito'. Gliel'ho fatto vedere e lei da subito si è accorta che era il morso di una zecca africana. Adesso sono sotto antibiotico, mi sto riposando. Già oggi dopo tre giorni di antibiotici mi sto riprendendo. Grazie ancora veramente a tutti".

