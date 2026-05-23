A Verissimo, Alessio Di Ponzio, vincitore della categoria ballo di Amici25, ripercorre il suo percorso e riabbraccia la sorellina Ylenia, che non vedeva da tempo. In studio entra anche il suo maestro Emanuel Lo.

"Penso di non essere mai stato così felice", dichiara Alessio. "Sono contento del mio percorso e di come sta andando". Il ballerino, originario di Taranto, è tornato ad Amici dopo essersi ritirato dalla precedente edizione a causa di un infortunio. "Mi sono detto: Questa è la mia ultima possibilità, quindi devo crederci fino alla fine. Sono veramente orgoglioso", racconta.

In un videomessaggio, la madre racconta: "L'anno scorso dopo l'infortunio ha pensato di non poter più tornare a come prima, io invece non avevo nessun dubbio perché è stato sempre determinato da quando era bambino".

La danza è nella vita di Alessio Di Ponzio fin dall'infanzia: "I miei genitori mi dicevano che ho imparato prima a ballare che a camminare. Se sentivo il ritmo, anche per gioco, io mi muovevo", spiega.

Determinante nel suo percorso è stato il sostegno del padre, che aveva coltivato la stessa passione senza però riuscire a portarla avanti: "Quando ha visto me iniziare ad avere la stessa passione ha detto: Non posso non aiutarlo. Quindi la mia famiglia è stata proprio indispensabile nel mio percorso".

Il padre di Alessio spiega: "Mi ha dato tantissima gioia. Sono orgoglioso e fiero di lui, non solo a livello artistico, ma anche come persona. Si farebbe in quattro per chiunque".

Il ballerino di Amici25 parla anche della sorella minore Ylenia, che condivide la sua stessa passione per la danza: "Non la vedo da tanto tempo perché non sono ancora tornato a casa a Taranto, quindi mi manca". La bambina entra poi in studio e i due si abbracciano. Subito dopo fa il suo ingresso anche Emanuel Lo, il maestro che ha creduto in lui e lo ha guidato durante il percorso ad Amici25.