Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici25, ripercorre a Verissimo il percorso che lo ha portato al successo. "Tanti sacrifici, tanto lavoro. Questa vittoria la dedico in primis alla mia famiglia", esordisce Lorenzo Salvetti.

Il cantante racconta di aver sofferto di balbuzie da bambino: "Il teatro è stata una scoperta incredibile. Mi ha curato questo problema che avevo da piccolino. Una cosa che mi dicevano spesso era che balbettavo perché avevo tanti pensieri e non riuscivo a canalizzarli, non riuscivo a mettere in ordine le cose. Nel teatro devi, perché hai il copione, e quindi è stata una grande salvezza". Da lì nasce anche la passione per la musica: "Poi ho iniziato a studiare pianoforte e canto".

A confermare il racconto di Lorenzo arriva il videomessaggio dei genitori. La madre ricorda: "Doveva trovare uno sfogo artistico". Poi la donna parla della malattia dei nonni e dell'impatto che ha avuto sul figlio: "Ha vissuto passo per passo la malattia di mia mamma e di mio papà. Vedere me che ci stavo male l'ha colpito molto. Io non mi sono neanche resa conto che questa cosa l'aveva turbato tanto. Io sono orgogliosa della persona che è Lorenzo".

Il vincitore di Amici25 conferma: "Io ho ricordi dei miei nonni. È una cosa che mi porto dietro. Ho questo costante bisogno di vedere i miei genitori felici e tranquilli, quindi quando stanno male, sto male anche io. Quando li vedevo sofferenti, soffrivo anche io".