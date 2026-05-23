Emiliano Fiasco, da Tú sí que vales ad Amici25: "Ero un super sognatore"

Emiliano Fiasco, che ad Amici25 ha vinto il premio della critica e il premio Unicità, ripercorre la sua esperienza nel talent di Canale 5.

"Era un sogno talmente grande che mi chiedo com'è possibile che ce l'ho fatta e sono arrivato così in fondo", dichiara Emiliano Fiasco. Per lui, quella ad Amici è stata anche la prima volta lontano da casa: "Andando avanti è andata sempre meglio perché ho trovato delle bellissime persone in casetta. Se sono riuscito a superare i momenti difficili è stato anche grazie ai miei compagni".

Nel 2021, Emiliano Fiasco aveva partecipato a soli 12 anni a Tú sí que vales: "Essere qui oggi a vedere quella situazione di quando ero piccolo, quando ero un super sognatore, mi fa un bellissimo effetto", commenta.