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L'intervista23 maggio 2026

Emiliano Fiasco, da Tú sí que vales ad Amici25: "Ero un super sognatore"

Il ballerino commenta a Verissimo il video di quando era bambino a Tú sí que vales: "Mi fa un bellissimo effetto"
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Emiliano Fiasco, che ad Amici25 ha vinto il premio della critica e il premio Unicità, ripercorre la sua esperienza nel talent di Canale 5.

"Era un sogno talmente grande che mi chiedo com'è possibile che ce l'ho fatta e sono arrivato così in fondo", dichiara Emiliano Fiasco. Per lui, quella ad Amici è stata anche la prima volta lontano da casa: "Andando avanti è andata sempre meglio perché ho trovato delle bellissime persone in casetta. Se sono riuscito a superare i momenti difficili è stato anche grazie ai miei compagni".

Nel 2021, Emiliano Fiasco aveva partecipato a soli 12 anni a Tú sí que vales: "Essere qui oggi a vedere quella situazione di quando ero piccolo, quando ero un super sognatore, mi fa un bellissimo effetto", commenta.

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