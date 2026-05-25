Sarah Fahr, l'intervista in 100 secondi

Dai problemi alimentari al desiderio di diventare mamma: Sarah Fahr si è raccontata a Verissimo.

"I problemi alimentari sono arrivati in un momento della mia vita in cui io volevo dare il meglio di me, forse anche troppo. E questo infatti poi mi ha portato a chiudermi e ad avere questi problemi alimentari", ha spiegato la pallavolista, 24 anni.



"Mi ricordo, era l'anno delle Olimpiadi di Tokyo. Quindi la stagione del 2020-2021, perché sono state posticipate di un anno. E io lì mi ero detta: 'Okay, quest'anno devo essere la più forte, la più brava, devo essere super magra, devo saltare in altissimo'. Mi sono fatta fare una dieta che probabilmente per me, per il mio sport e per la mia fisicità, non era abbastanza e che mi ha portato in un loop di binge eating", ha aggiunto Sarah Fahr.



Legata da circa quattro anni a Nicolò Gatti, la pallavolista sogna di diventare un giorno mamma: "Sono cresciuta con genitori giovani e per me è la normalità. Vorrei crearmi una famiglia, ma non è così semplice. Dal punto di vista sportivo, per noi ragazze non ci sono tante sicurezze. Oggi, se una ragazza rimane incinta, non sa se riceverà il proprio stipendio e non sa come rientrerà dopo, perché un cambiamento fisico c'è. È un grande punto di domanda che ci piacerebbe affrontare prima o poi, ma adesso c'è ancora un po' di carriera davanti".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista a Sarah Fahr a Verissimo.

