Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi hanno celebrato il battesimo della figlia. L'attrice, 40 anni, ha condiviso sui social alcuni scatti dei festeggiamenti, tra cui una foto con il compagno, 39 anni, e la loro bambina.



Già mamma di Rania - avuta nel 2016 dalla relazione con Stefano Rosso - Francesca Chillemi ha annunciato di essere in attesa della seconda figlia mostrando il pancione al Festival del Cinema e della Televisione di Benevento. A gennaio del 2026 ha ufficializzato la nascita della seconda figlia.



Ospite a Verissimo nel 2022, Francesca Chillemi aveva parlato della maternità: "Rania mi ha messo davanti a una crescita importante. Con i figli penso sia così, ci fanno crescere. Non è vero che noi cresciamo loro, sono loro che ci fanno crescere, perché ci mettono davanti all'idea di dover superare i nostri limiti e di non essere impattanti per loro con i nostri problemi".