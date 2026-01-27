Ultimo | Instagram: @ultimopeterpan

Il cantautore Niccolò Moriconi, noto come Ultimo, compie oggi 30 anni e celebra l’occasione condividendo con i fan un lungo messaggio sui social. "Abbiamo passato questi 10 anni insieme e se mi giro rivedo tutto", scrive Ultimo tracciando un bilancio del suo primo decennio di carriera.

Nel post, il cantante ripercorre il cammino che l’ha portato dall’anonimato ai palchi più prestigiosi: la vittoria a Sanremo Giovani, gli in store nei centri commerciali, il tour nei palazzetti, il Circo Massimo, lo Stadio Olimpico, l'arrivo di suo figlio Enea nato dall'amore con Jacqueline Luna Di Giacomo e l'annuncio di Tor Vergata. Ma racconta anche di un momento particolarmente difficile: "Non l’ho mai detto, ma dopo quella conferenza stampa del 2019 un addetto ai lavori mi disse: 'Te la sei rovinata da solo la carriera'. Tornando in stanza, rimbombavano dentro di me quelle sue parole".

Tra sfide e traguardi straordinari, Ultimo si rivolge ai fan con la speranza di continuare questo viaggio insieme: "Eccomi qui ora a credere che ci aspettino dai 30 ai 40 anni altri 10 anni pieni, ma insieme. Che continueremo ogni anno a crederci, in questa favola che è per sempre. Avevo un sogno in tasca da bambino e l’ho baciato in bocca tutti i giorni della mia vita".