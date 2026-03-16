Il red carpet degli Oscar 2026 ha visto sfilare il meglio del cinema americano e internazionale nella notte del 15 marzo. La 98esima edizione degli Academy Awards si è svolta al Dolby Theater di Los Angeles ed è stata presentata per la seconda volta dal conduttore Conan O'Brien.

Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson è il vincitore della serata con 6 statuette nelle categorie più importanti: miglior film, miglior regia, miglior montaggio, miglior sceneggiatura non originale, miglior casting e miglior attore non protagonista per Sean Penn.

Jessie Buckley ha vinto il premio come miglior attrice protagonista per Hamnet e ha sfilato con un abito Chanel rosso e rosa corallo. Nella categoria miglior attore protagonista trionfa Michale B. Jordan per il ruolo nel film I peccatori.

Sconfitti i colleghi Leonardo DiCaprio, che ha sfoggiato un nuovo look e un elegante smoking di Dior, e Timothée Chalamet, nominato per Marty Supreme e presente con un completo total white di Givenchy.

La statuetta per miglior attrice non protagonista va ad Amy Madigan per il suo ruolo, diventato iconico, in Weapons. Per la serata degli Oscar, l'attrice ha scelto un tailleur con giacca di Dior.

Nel video qui sopra, i look da non perdere degli Oscar 2026.