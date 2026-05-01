Federica Nargi e la prima Comunione della figlia Sofia: "Un giorno pieno di emozioni e luce"

Federica Nargi e Alessandro Matri celebrano la prima Comunione della figlia Sofia . "Un giorno pieno di emozioni e luce: la tua prima Comunione", scrive la showgirl, 36 anni, pubblicando sui social uno scatto con il compagno e le loro due figlie Sofia, 9 anni, e Beatrice, 7 anni. Anche l'ex calciatore, 41 anni, ha dedicato un pensiero alla primogenita nel giorno della sua prima Comunione. "Un passo in più nel tuo cammino. E io ti tengo la mano, sempre", ha scritto Alessandro Matri, condividendo un'altra foto di famiglia.



Di recente, Federica Nargi aveva ricordato sui social il parto della seconda figlia Beatrice in occasione del suo settimo compleanno: "3 di notte. 16 marzo 2019. Rompo le acque. Sofia dorme, per fortuna c'era mia mamma a casa. Doccia calda, valigia e taxi. Da sola. Il tassista mi fa pure fare un giro per Milano. Era notte, la città completamente deserta. Io con le acque rotte e tranquillissima (strano per una ansiosa come me). Arrivo in ospedale, monitoraggio... e Beatrice che decide di prendersela con estrema calma".

Federica Nargi e Alessandro Matri sono legati dal 2009. Nel 2016 sono diventati genitori di Sofia e nel 2019 è nata Beatrice. Ospite a Verissimo nel 2025, la showgirl aveva parlato della maternità: "Prima di avere le figlie hai delle priorità diverse. La mia vita era molto più concentrata su me stessa, sul mio lavoro, la famiglia, i miei genitori, Alessandro. Adesso invece ho una priorità molto più grande che sono le mie bambine".