Federica Nargi svela il segreto della sua lunga storia d'amore con Alessandro Matri

Federica Nargi svela il segreto dei suoi 16 anni d'amore con Alessandro Matri, con cui ha avuto le due figlie Sofia e Beatrice. "Con Alessandro siamo cresciuti insieme. Quando ci siamo legati, io avevo 18 anni e lui 24. È una rarità avere un rapporto come il nostro in questo mondo. Secondo me il nostro segreto è essere rimasti molto fedeli a noi stessi. Facciamo parte di questo mondo, ma cerchiamo di prenderlo con le pinze", afferma la showgirl, 34 anni. Federica Nargi spiega: "Siamo molto diversi, ma anche molto simili. Caratterialmente siamo diversi, ma poi abbiamo gli stessi valori: siamo molto legati alle nostre radici, amiamo passare il tempo con gli amici di sempre". Se in passato Federica Nargi aveva svelato le sue scenate di gelosia ad Alessandro Matri, oggi la showgirl rivela: "Sono ancora gelosa, ma non come all'epoca. Oggi è più geloso lui di me perché mi vede così sicura, indipendente". La showgirl afferma anche che il sostegno del compagno, 40 anni, è stato fondamentale anche nella sua realizzazione professionale: "Non mi ha mai costretta a sacrificare me stessa nel lavoro, anzi è stato sempre il mio più grande sostenitore in questi anni".

Per quanto riguarda il matrimonio: "Prima lo sognavo, lo vedevo come un traguardo, ma adesso no". Federica Nargi e Alessandro Matri sono genitori di Sofia, di 8 anni, e Beatrice, di quasi 6 anni. Riguardo all'eventualità di un terzo figlio, la showgirl dice: "A me sarebbe piaciuto avere tre figli, ma poi torno a casa e capisco che va bene così. La genitorialità è un mix tra amore infinito e sopravvivenza".