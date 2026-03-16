Federica Nargi ricorda il parto della figlia Beatrice: “In taxi da sola con le acque rotte”

Federica Nargi

In occasione del settimo compleanno della figlia Beatrice, Federica Nargi (36 anni), ripercorre il suo secondo parto. Tramite una storia Instagram, la showgirl rivive i ricordi che l'hanno portata a dare alla luce la sua secondogenita, avuta con il compagno Alessandro Matri. "3 di notte. 16 marzo 2019. Rompo le acque - scrive sui social Federica Nargi a corredo di uno scatto amarcord in cui mostra il pancione - Sofia dorme, per fortuna c'era mia mamma a casa. Doccia calda, valigia e taxi. Da sola. Il tassista mi fa pure fare un giro per Milano. Era notte, la città completamente deserta".

La showgirl continua il racconto del parto: "Io con le acque rotte e tranquillissima (strano per una ansiosa come me). Arrivo in ospedale, monitoraggio... e Beatrice che decide di prendersela con estrema calma".

Oltre al ricordo del parto, per celebrare i 7 anni della piccola Beatrice, Federica Nargi pubblica su Instagram un album di foto che la ritraggono insieme alla piccola e al resto della famiglia. "Non smettere mai di guardare la vita con quegli occhioni pieni di meraviglia, di ridere di cuore e di essere esattamente come sei: testarda, dolcissima, stravagante, imprevedibile - scrive mamma Federica per la sua Beatrice a corredo del carosello - Voglio vederti crescere così: libera, piena di carattere, di sogni e di luce. Buon compleanno, amore mio immenso. La tua Mimi".

Federica Nargi e l'ex calciatore Alessandro Matri sono genitori di Sofia, nata nel 2016 e di Beatrice, venuta al mondo nel 2019. Ospite a Verissimo il 2 febbraio 2025, la showgirl aveva raccontato com'è cambiata la sua vita dopo la maternità: "Prima di avere le figlie hai delle priorità diverse. La mia vita era molto più concentrata su me stessa, sul mio lavoro, la famiglia, i miei genitori, Alessandro. Adesso invece ho una priorità molto più grande che sono le mie bambine".