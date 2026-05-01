Cecilia Rodriguez: “Essere mamma è il lavoro più bello”

Legati dal 2017 e sposati nel 2024, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori di Clara Isabel a ottobre del 2025. L'influencer non ha mai nascosto di aver avuto delle difficoltà per diventare mamma. A Verissimo aveva raccontato di aver intrapreso un percorso di fecondazione assistita: "Erano più di cinque anni che ci provavamo e non sono mancati momenti duri. Volevo che succedesse tutto in modo naturale e ci ho provato per cinque anni. Ogni mese mi veniva da piangere".



Tornata a Verissimo insieme a Ignazio Moser dopo la nascita della figlia, Cecilia Rodriguez aveva condiviso le sue emozioni: "È qualcosa che desideravo da un sacco di tempo. Un momento magico che non so descrivere". La coppia aveva parlato anche del desiderio di allargare ancora la famiglia: "Non vogliamo lasciare Clara Isabel figlia unica. Il tempo di riprendermi e sono pronta a ricominciare, spero che il secondo ci metta meno tempo per arrivare rispetto alla prima gravidanza".

Nel video sotto, i momenti salienti dell'ultima intervista di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Verissimo.