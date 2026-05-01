Cecilia Rodriguez: “Essere mamma è il lavoro più bello”

Cecilia Rodriguez condivide sui social una riflessione sul lavoro di mamma. "Devo dire che tra tutti i lavori che la vita mi ha fatto incontrare, quello più bello è senza dubbio essere mamma", scrive l'influencer, 36 anni.
"Nelle piccole cose, nei sorrisi di Clarita, negli abbracci con mio marito e nelle giornate instancabili con il nostro amato Ercole, trovo ogni giorno il senso più vero di 'lavorare' per amore", aggiunge Cecilia Rodriguez, riferendosi al marito Ignazio Moser, 33 anni, e al loro cagnolino Ercole. "La mia famiglia è il mio posto felice, il mio impegno più grande che la vita poteva donarmi", conclude l'influencer, pubblicando sui social alcuni scatti di famiglia.
Legati dal 2017 e sposati nel 2024, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori di Clara Isabel a ottobre del 2025. L'influencer non ha mai nascosto di aver avuto delle difficoltà per diventare mamma. A Verissimo aveva raccontato di aver intrapreso un percorso di fecondazione assistita: "Erano più di cinque anni che ci provavamo e non sono mancati momenti duri. Volevo che succedesse tutto in modo naturale e ci ho provato per cinque anni. Ogni mese mi veniva da piangere".
Tornata a Verissimo insieme a Ignazio Moser dopo la nascita della figlia, Cecilia Rodriguez aveva condiviso le sue emozioni: "È qualcosa che desideravo da un sacco di tempo. Un momento magico che non so descrivere". La coppia aveva parlato anche del desiderio di allargare ancora la famiglia: "Non vogliamo lasciare Clara Isabel figlia unica. Il tempo di riprendermi e sono pronta a ricominciare, spero che il secondo ci metta meno tempo per arrivare rispetto alla prima gravidanza".
Nel video sotto, i momenti salienti dell'ultima intervista di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Verissimo.