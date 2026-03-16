Ilary Blasi, il bacio social con Bastian Muller

Storie Instagram Ilary Balsi

Ilary Blasi, conduttrice della nuova edizione del Grande Fratello Vip, condivide sui social un tenero bacio insieme al futuro marito Bastian Muller, che di recente ha festeggiato il compleanno.

Ilary Blasi a Verissimo: "Dopo il divorzio, mi sposo"

Ospite a Verissimo per parlare del Grande Fratello Vip, in partenza il 17 marzo, Ilary Blasi ha commentato con ironia anche le voci che la vogliono prossima all'altare con il compagno Bastian Müller.

"Quando mi sposo? Dopo il divorzio", scherza la conduttrice, 44 anni, che è stata sposata con Francesco Totti per 17 anni, dal 2005 al 2022, e con cui ha avuto tre figli: Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016).

Incalzata da Silvia Toffanin, Ilary Blasi ha anche parlato delle dolci parole in tedesco riservate a Bastian Müller in occasione del suo compleanno.

"Così tanti di questi momenti, così tanti di questi giorni, così tanti di questi sorrisi", aveva scritto la conduttrice in una storia di Instagram a corredo di uno scatto che ritraeva un tenero bacio tra i due. A proposito di questa dedica, Ilary Blasi spiega a Verissimo: "Ho usato il traduttore. So cosa ho scritto, ma non saprei leggerlo".