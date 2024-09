Ultimo, la foto con Jacqueline Luna: "Ciao Italia per un po'"

Il cantante Ultimo e la compagna Jacqueline Luna sono in attesa del loro primo figlio

Il cantante Ultimo ha condiviso sui suoi account social un dolce scatto in bianco e nero insieme alla compagna Jacqueline Luna Di Giacomo e ai loro cagnolini per comunicare ai fan un'importante scelta della coppia. "Ciao Italia per un po'..." scrive l'artista pubblicando la foto. Tra i commenti al post sono numerosi quelli che ipotizzano una momentanea partenza dall'Italia di Ultimo e Jacqueline legata alla nascita del loro primo figlio.

A inizio settembre la coppia ha organizzato un baby shower e, durante la festa, Jacqueline ha scritto in azzurro sul calco di un pancione "Baby shower di E", lasciando così intendere di essere in attesa di un maschietto.

Jacqueline Luna e l'annuncio del primo figlio al concerto di Ultimo

A giugno 2024, la coppia ha deciso di annunciare la gravidanza davanti a migliaia di persone, in occasione dell'ultima data del tour del cantante a Roma. In quell'occasione, Ultimo aveva riservato delle parole piene d'amore nei confronti dei suoi fan: "Ho imparato da voi, da quando siamo partiti insieme, la parola famiglia".

I due si sono conosciuti nel 2020 e nel 2021 hanno ufficializzato la loro storia d'amore e da allora non si sono più lasciati.

Jacqueline Luna è figlia di Haether Parisi. Ospite a Verissimo, Heather Parisi ha parlato della gioia di diventare nonna: "Io sono veramente felice di diventare nonna e non vedo l’ora di conoscere i miei futuri nipoti. Chi scrive il contrario è in malafede e vuole creare odio", ha dichiarato in trasmissione l'artista.