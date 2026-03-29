Lorella Cuccarini: "Mio figlio si sposa quest'estate"

Lorella Cuccarini, ospite di Verissimo insieme a Veronica Peparini con la quale condivide l'esperienza nella scuola di Amici, parla dell'amore per la famiglia e per i suoi quattro figli.

L'insegnante di canto racconta le emozioni provate insieme a suo marito Silvio Testi nel diventare genitori: "Quando ci siamo conosciuti in realtà lui con i figli diceva chissà i figli. Rispetto a un rapporto di coppia cambia un po’ tutto, cambiano gli equilibri. All’inizio era titubante. Poi abbiamo cominciato e a quel punto si è reso conto che è un’esperienza meravigliosa".

"Ma è vero che uno dei tuoi figli maschi si sposerà?", chiede Silvia Toffanin. Lorella Cuccarini conferma che uno dei suoi figli maschi si sposerà: "Sì, sì, ma manca ancora un sacco di tempo. È vero, ma dobbiamo aspettare l'estate".