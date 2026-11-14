Veronica Peparini parla della truffa: "Sono rimasta con 4 euro, mi hanno svuotato il conto"

Veronica Peparini parla della truffa telefonica della quale è stata vittima recentemente.

"Ricevo una telefonata, andavo di corsa - racconta la coreografa e insegnante a Verissimo - Questa persona mi ha detto che avevo un bancomat in scadenza, cosa che in realtà era vera, e che il bancomat nuovo era arrivato in filiale e che doveva essere spedito all'indirizzo della casa nuova. A un certo punto mi ha detto: 'Se mi dai i dati della banca, dell'app, ripristiniamo tutto'. Io l'ho fatto, ero convinta di quello che stavo facendo, mi aveva convinto questa persona. Poi, il giorno dopo, quando ho aperto l'app della banca, avevo 4 euro sul conto, mi avevano svuotato il conto. Questa persona prima si è fatta un versamento e poi ha prelevato i soldi tramite bonifici".

Veronica Peparini continua il suo racconto della truffa che ha subito: "Degli amici Carabinieri mi hanno detto che ora sono diventati bravissimi in queste cose, bisogna stare attenti. Non date dati, non date codici, non date niente".

Riguardo a quanto accaduto dopo la truffa, la coreografa continua: "Non ho denunciato perché in banca mi hanno detto: 'Tanto non recuperi niente, perché dal momento in cui tu dai i tuoi dati non puoi fare niente'. Non era una cifra importantissima quella che avevo sul conto, tra spese e pagamenti, ma importante per i soldi che servono tutti i giorni".

