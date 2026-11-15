Kean Talingdan: "La notte di Capodanno a Crans-Montana avevo dato un bacio a Chiara Costanzo, sono arrabbiato che lei non ci sia più"

Leonardo Bove, Kean Talingdan e Francesca Nota condividono a Verissimo il loro doloroso racconto della notte di Capodanno a Crans-Montana e ricordano Chiara Costanzo, che era con loro al locale Le Constellation e che ha perso la vita nel rogo.



Kean Talingdan racconta: "Quella sera ho dato un bacio a Chiara. Alcuni giorni prima avevo detto a Leonardo Bove: 'Mi guarda malissimo, secondo me non ho possibilità'. Mi sono sorpreso quando ci siamo baciati, non me lo aspettavo. A ripensarci sono tanto arrabbiato. Ma non perché sono in queste condizioni, sono in questo stato, ma per il fatto che lei non ci sia più, che non sia con noi e non possa nemmeno lamentarsi del dolore che avrebbe provato se fosse stata qua".

Francesca Nota conosceva bene Chiara Costanzo: "Era come una sorella per me. Ci conoscevamo da bambine. Ci siamo conosciute a Crans-Montana. A Milano abbiamo iniziato a frequentarci dalle superiori. Io andavo sempre a pranzo da lei il martedì. La andavo a prendere a scuola e poi pranzavo da lei con i suoi genitori. Infatti c'è un bellissimo rapporto anche con loro, sono come degli zii per me". Francesca Nota ricorda il momento, dopo il rogo, in cui ha saputo della scomparsa di Chiara Costanzo: "Mi è crollato il mondo addosso. Mi è venuto un attacco di panico molto forte. Mi hanno raccontato che gli occhi sono andati su e hanno pensato avessi una crisi epilettica. A me piace pensare che lei sia da un'altra parte, a fare un anno all'estero, non che non ci sia più".