Strage di Crans-Montana, i genitori di Chiara Costanzo: "È morta per asfissia, era bellissima"

Giovanna e Andrea condividono a Verissimo il loro dolore per la morte della figlia Chiara Costanzo, che ha perso la vita a soli 16 anni nella strage di Capodanno a Crans-Montana. Chiara è una delle 6 vittime italiane dell'incendio scoppiato al locale Le Constellation, in cui hanno sono morte oltre 40 persone.

"Il dolore che proviamo non può dissolversi, facciamo in modo di conviverci", dice il padre di Chiara.

Su chi era la figlia, la madre aggiunge: "Noi abbiamo sempre pensato di essere molto fortunati ad averla. Chiara si faceva amare. Ho sempre pensato avesse preso il meglio di noi, era una persona molto leale, aperta, mai giudicante, con il senso di giustizia".

Riguardo all'esito dell'autopsia, il padre di Chiara Costanzo precisa: "Mia figlia è morta per asfissia, non per la fiamme. Di quella notte, ho dei ricordi che sto cercando di eliminare dalla mia testa. Quello che ricordo nitidamente sono questi giovani disperati, che corrono urlanti, e l'odore di bruciato, che mi accompagnerà per sempre. La morte di Chiara è avvenuta per mancanza di ossigeno e abbiamo potuto constatarlo anche dal fatto che lei era bellissima, non era assolutamente rovinata".

