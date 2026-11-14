Serena Autieri presenta la figlia Giulia: "Ho avuto paura non potesse arrivare, l'ho cercata disperatamente"

Serena Autieri presenta a Verissimo la figlia Giulia, di quasi 14 anni, nata nel 2013 dalla relazione con il marito Enrico Griselli, sposato nel 2010.

"Giulia è la gioia della mia vita - dice l'attrice e conduttrice - L'ho voluta, cercata, ho avuto anche paura che non potesse arrivare, l'ho avuta tardi. Ho incontrato Enrico da grande e poi ci abbiamo messo qualche anno a cercarla, l'abbiamo cercata disperatamente. Io e Giulia abbiamo un attaccamento forte, ma allo stesso tempo cerco di lasciarla libera di essere la donna che sarà".

Anche Giulia riserva delle dolci parole a Serena Autieri: "Mamma è come se fosse la mia migliore amica. C'è sempre stata, abbiamo sempre avuto un rapporto molto stretto, anche di amicizia. Mamma è speciale, in tutto quello che fa dà sempre il meglio. Sono molto orgogliosa di quello che ha fatto perché ha iniziato a lavorare quando aveva la mia età".

