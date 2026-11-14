Umberto Gaudino: "L'amore va alla grande, a 36 anni vivo la vita che ho sempre desiderato"

Umberto Gaudino parla a Verissimo della sua vita privata e affronta (anche) il tema dell'amore. "L'amore va alla grande - dice il ballerino a Silvia Toffanin - Sono molto felice e sereno ormai da tempo. A 36 anni, nel bene e nel male, sto vivendo la vita che ho sempre desiderato e tornare a casa, guardarmi allo specchio e riconoscermi, penso sia la cosa più bella".

In studio a Verissimo Umberto Gaudino racconta anche l'amore che da figlio prova per i suoi genitori: "Ho avuto la fortuna di avere due genitori che - parlo anche a nome di mia sorella - ci hanno sempre ascoltato, ci hanno sempre guidato in quello che volevamo fare. Dal primo giorno che ho iniziato a danzare ho sempre avuto il loro supporto, nonostante le difficoltà, il mondo della danza è un mondo dispendioso. Sono fortunato, molto. Ho due genitori straordinari".

Il ballerino riserva delle dolci parole anche per un'amica e collega, Francesca Tocca: "Francesca è un pezzettino di cuore, è una mia grandissima amica. Ci conosciamo da tantissimo, anche lei faceva le competizioni, viaggiavamo insieme, eravamo complici".