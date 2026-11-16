Mentre Andreas Muller si trova al Grande Fratello Vip , il suo negozio ha subito una rapina a mano armata. L'accaduto è stato reso noto attraverso la pagina social dello stesso store dedicato al gaming, in cui è stato spiegato: "Due pistole puntate contro un nostro dipendente. Persone con il volto coperto da un passamontagna, vetrine distrutte e una quantità enorme di carte Pokémon portate via in pochi istanti". Il lungo post ripercorre la dinamica dell'accaduto e racconta la storia del negozio, aperto a dicembre del 2025 e di cui Andreas Muller, 30 anni, è uno dei soci: "Le vetrine si possono ricostruire. La merce si può ricomprare. Ma la paura di trovarsi davanti a due pistole puntate addosso non si cancella con la stessa facilità". Dopo la rapina, la moglie di Andreas Muller, Veronica Peparini, ha spiegato che il ballerino non verrà messo al corrente all'interno del Grande Fratello Vip di quanto successo: "Andreas non sa nulla. Abbiamo deciso tutti insieme - fratello, soci, amici e famiglia - di non dirglielo per fargli finire questa esperienza tranquillo. Visto che tanto oramai è successo".

Di recente anche la stessa Veronica Peparini è stata protagonista di un altro evento spiacevole. La coreografa, 55 anni, è stata vittima di una truffa, di cui ha parlato ospite a Verissimo: "Ricevo una telefonata, andavo di corsa. Questa persona mi ha detto che avevo un bancomat in scadenza, cosa che in realtà era vera, e che il bancomat nuovo era arrivato in filiale e che doveva essere spedito all'indirizzo della casa nuova. A un certo punto mi ha detto: 'Se mi dai i dati della banca, dell'app, ripristiniamo tutto'. Io l'ho fatto, ero convinta di quello che stavo facendo, mi aveva convinto questa persona. Poi, il giorno dopo, quando ho aperto l'app della banca, avevo 4 euro sul conto, mi avevano svuotato il conto. Questa persona prima si è fatta un versamento e poi ha prelevato i soldi tramite bonifici".

In un'altra occasione, sempre a Verissimo, Veronica Peparini aveva parlato della passione di Andreas Muller per le carte di Pokémon e della decisione di aprire un negozio a Roma. "Andreas è molto talentuoso nella danza, uno dei più bravi secondo me, ma a un certo punto si è staccato dalla danza e si è dedicato a quest'altra passione per i Pokémon e per il suo negozio. Un mondo di cui non capisco nulla".