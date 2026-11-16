È ufficiale: Robert Pattinson è il nuovo James Bond. Dopo mesi di indiscrezioni, la scelta del regista Denis Villeneuve è ricaduta sull'attore hollywoodiano, 40 anni. "James Bond è uno dei personaggi più leggendari del cinema e vedersi affidare il ruolo di 007 è l’onore di una vita. Dire che questo ruolo è un sogno diventato realtà è dire poco", ha dichiarato Robert Pattinson in un comunicato.

Nato a Londra nel 1986, Robert Pattinson è diventato noto come Cedric Diggory nel film Harry Potter e il calice di fuoco (2005). Ha raggiunto grande popolarità grazie al ruolo di Edward Cullen nella saga cinematografica di Twilight. Successivamente ha recitato in Remember Me (2010) e Come l'acqua per gli elefanti (2011). Ha vestito i panni di Bruce Wayne in The Batman (2022). Nel 2026, l'abbiamo visto interpretare Antinoo nell'Odissea di Christopher Nolan e ha ottenuto il ruolo Scytale in Dune - Parte 3.

Ospite a Verissimo, Robert Pattinson aveva parlato della sua carriera: "Quando avevo vent’anni sapevo che quello era il lavoro che avrei fatto per il resto della mia vita. Ero timido e lo sono ancora, quando cammino per strada cerco di nascondermi perché mi imbarazzo a parlare con le persone". Robert Pattinson è legato dal 2018 a Suki Waterhouse. Nel 2024, l'attore e la cantante sono diventati genitori di una bambina.



Nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista a Robert Pattinson a Verissimo