Dal rapporto con Francesca Tocca all'amore oggi: Umberto Gaudino si è raccontato a Verissimo.

"Francesca è un pezzettino di cuore, è una mia grandissima amica. Ci conosciamo da tantissimo, anche lei faceva le competizioni, viaggiavamo insieme, eravamo complici", ha raccontato il ballerino, che con Francesca Tocca ha ballato, oltre che alle competizioni sportive, anche ad Amici, nel ruolo di allievo e, poi, di professionista.

Per quanto riguarda l'amore oggi, Umberto Gaudino ha rivelato: L'amore va alla grande. Sono molto felice e sereno ormai da tempo. A 36 anni, nel bene e nel male, sto vivendo la vita che ho sempre desiderato e tornare a casa, guardarmi allo specchio e riconoscermi, penso sia la cosa più bella".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Umberto Gaudino a Verissimo.