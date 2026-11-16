Veronica Ruggeri è legata al cantautore Vito Dell'Erba da circa due anni. A Verissimo l'inviata de Le Iene aveva raccontato il loro primo incontro: "Con Vito ci siamo conosciuti sei anni fa. Si è tuffato nei miei capelli chiedendomi che shampoo usassi. Quella volta però si è reso conto che ero fidanzata con Nicolò De Devitiis. Quando mi sono lasciata, dopo un po' mi ha scritto chiedendomi che balsamo usassi". Sempre a Verissimo, Veronica Ruggeri aveva rivelato il desiderio di diventare mamma: "Mi piacerebbe molto, ci sto pensando. Me lo auguro tanto. Mi auguro di costruire una famiglia un po' come la mia".