Veronica Ruggeri parla a Verissimo dell'amore oggi e rivela di avere il cuore impegnato. "Da un anno e mezzo c'è un fidanzato. Si chiama Vito e fa il cantautore", racconta l'inviata de Le Iene, 34 anni, che rivela di aver conosciuto il nuovo fidanzato all'inizio della sua relazione con il collega Nicolò De Devitiis: "Con Vito ci siamo conosciuti sei anni fa. Si è tuffato nei miei capelli chiedendomi che shampoo usassi. Quella volta però si è reso conto che ero fidanzata con Nicolò".



È stato poi Vito a contattare di nuovo Veronica, dopo la fine della storia con Nicolò: "Quando mi sono lasciata, dopo un po' mi ha scritto chiedendomi che balsamo usassi". E a proposito della fine della relazione con il collega, Veronica Ruggeri afferma, rispondendo alle dichiarazioni dell'ex compagno a Verissimo: "Dopo quell'intervista ci siamo sentiti. Per un attimo mi sembrava di aver capito che avesse parlato del fatto che non volessi figli, ma non è mai stato un tema nella nostra storia. Forse ha sbagliato a parlare o non si è capito bene, ma se è finita non è per i figli, che non era proprio un tema. Probabilmente intendeva dire che ci siamo lasciati perché non eravamo giusti l'uno per l'altra". Per quanto riguarda i motivi che hanno portato, dopo cinque anni, alla separazione, l'inviata de Le Iene aggiunge: "Doveva andare così, era finito tutto".

In futuro, Veronica Ruggeri sogna di diventare mamma: "Mi piacerebbe molto, ci sto pensando. Me lo auguro tanto. Mi auguro di costruire una famiglia un po' come la mia".