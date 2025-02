Nicolò De Devitiis e la fine della storia con Veronica Ruggeri: "Non era più come all'inizio, ci eravamo un po' persi"

L'inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis spiega per la prima volta a Verissimo i motivi della fine della storia con la collega Veronica Ruggeri: "All'età di 34 anni, mi sono chiesto: 'Vogliamo fare una famiglia o no?'"

"La nostra storia è stata molto importante, ma non era più come all'inizio, ci eravamo un po' persi", afferma l'inviato de Le Iene. Nicolò De Devitiis aggiunge: "All'età di 34 anni, mi sono chiesto: 'Vogliamo fare una famiglia o no?' E siccome la risposta non era limpida, non era un sì deciso, mi sono detto: 'Che stiamo a fare insieme?'. Abbiamo parlato e siamo arrivati a questa decisione".

Per quanto riguarda l'amore in generale, Nicolò De Devitiis dice: "Ho sempre avuto storie importanti. Sono uno che in amore si dà tanto. Ma, se mi rendo conto che non è più come all'inizio, ho anche il coraggio di lasciare andare".