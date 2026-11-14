Veronica Peparini su Andreas Muller: "Sono gelosa. Marina La Rosa? Sta facendo il suo gioco"

Veronica Peparini parla a Verissimo della partecipazione del marito Andreas Muller al Grande Fratello Vip. "Sono gelosa, lo sono di carattere, sono possessiva", afferma la coreografa e insegnante di danza, 55 anni, che ha sposato il ballerino, 30 anni, nel 2025. Nel 2024, la coppia aveva avuto le gemelline Penelope e Ginevra.

"Come vedo Marina La Rosa? - prosegue la coreografa nel parlare della concorrente del Grande Fratello Vip che sta vivendo l'esperienza del reality al fianco di Andreas Muller - È una donna intelligente, in gamba, sta facendo il suo gioco, spero che Andreas si renda conto, lui è vero. Mi pesa non tanto quello che io vedo (in tv, ndr), ma mi pesa più quello che mi arriva addosso, dai social soprattutto. Mi arrivano 1000 messaggi, mi mandano le corna".

Nel corso dell'intervista a Verissimo, Veronica Peparini ha parlato anche della truffa telefonica della quale è stata vittima recentemente: "Sono rimasta con 4 euro, mi hanno svuotato il conto".