Andreas Muller è un concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà giovedì 17 settembre su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi.

Nato a Singen, in Germania, il 2 giugno 1996, Andreas Muller è un ballerino, vincitore della sedicesima edizione di Amici. Ha lavorato in diversi programmi tv, concerti, tour e videoclip musicali. Dal 2025 è sposato con la coreografa Veronica Peparini, con la quale nel 2024 ha avuto due gemelline, Penelope e Ginevra.