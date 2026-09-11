Andreas Muller è un concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà giovedì 17 settembre su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi.
Nato a Singen, in Germania, il 2 giugno 1996, Andreas Muller è un ballerino, vincitore della sedicesima edizione di Amici. Ha lavorato in diversi programmi tv, concerti, tour e videoclip musicali. Dal 2025 è sposato con la coreografa Veronica Peparini, con la quale nel 2024 ha avuto due gemelline, Penelope e Ginevra.
Il Grande Fratello Vip torna giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5. Sarà la nona edizione e la quinta che vedrà alla conduzione Ilary Blasi, accompagnata, come di consueto, dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio.
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