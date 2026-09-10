Megan Ria è una concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà giovedì 17 settembre su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi.
Classe 2005, Megan inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2009, quando partecipa a Chi ha incastrato Peter Pan.
Nel 2019 viene scelta da J-Ax per un suo videoclip, nel 2022 è nel videoclip di Elodie di Tribale. Nel 2022 entra nella scuola di Amici, selezionata dal maestro Raimondo Todaro. Ora la ballerina è pronta a iniziare una nuova avventura nella Casa del Grande Fratello Vip 2026.
Il Grande Fratello Vip torna giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5. Sarà la nona edizione e la quinta che vedrà alla conduzione Ilary Blasi, accompagnata, come di consueto, dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio.
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