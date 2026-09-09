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Grande Fratello VIP

REALITY09 settembre 2026

Marina La Rosa è una concorrente ufficiale del GF Vip 9

La nona edizione del GF Vip inizierà giovedì 17 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Marina La Rosa è una concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà giovedì 17 settembre su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi.

Marina La Rosa nasce a Messina il 21 gennaio 1977. Nel 2000 diventa nota al pubblico grazie alla sua partecipazione alla prima edizione italiana del Grande Fratello. Negli anni successivi alla sua partecipazione al reality, Marina La Rosa colleziona diverse esperienze come attrice, recitando della soap statunitense Beautiful e in serie tv italiane come Carabinieri. Nel 2019 torna a partecipare a un reality diventando una concorrente de L'isola dei famosi.

Instagram Marina La Rosa
Instagram Marina La Rosa

Marina La Rosa è mamma di due figli, Renato (2009) e Gabriele (2011), nati dall'amore con l'ex marito Guido Bellitti. Marina La Rosa è psicologa e appassionata dell'arte della ceramica.

Grande Fratello Vip 9 dal 17 settembre su Canale 5

Il Grande Fratello Vip torna giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5. Sarà la nona edizione e la quinta che vedrà alla conduzione Ilary Blasi, accompagnata, come di consueto, dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio.

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