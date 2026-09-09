Marina La Rosa è una concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip , che inizierà giovedì 17 settembre su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi.

Marina La Rosa è mamma di due figli, Renato (2009) e Gabriele (2011), nati dall'amore con l'ex marito Guido Bellitti. Marina La Rosa è psicologa e appassionata dell'arte della ceramica.

Grande Fratello Vip 9 dal 17 settembre su Canale 5

Il Grande Fratello Vip torna giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5. Sarà la nona edizione e la quinta che vedrà alla conduzione Ilary Blasi, accompagnata, come di consueto, dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google