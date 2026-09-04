Alex Belli è il primo concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà prossimamente su Canale 5 e sarà nuovamente condotta da Ilary Blasi.
Alex Belli, 43 anni, è un attore e modello che ha acquisito popolarità in CentoVetrine negli anni 2000. Non è nuovo all'esperienza del reality: era stato concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip nel 2021, diventando uno dei protagonisti più chiacchierati di quella stagione per il complesso rapporto con la moglie Delia Duran e per il legame che si era instaurato con l'allora coinquilina Soleil Sorge.
Da allora, Alex Belli e Delia Duran hanno attraversato un lungo percorso verso la genitorialità, culminato nella nascita del figlio Gabriel lo scorso marzo. "Ho seguito tutto il parto, è stata un'emozione incredibile. Quando è nato, ho iniziato a piangere ininterrottamente, non me lo aspettavo", aveva raccontato il futuro concorrente a Verissimo.
Il Grande Fratello 2026 torna prossimamente in prima serata su Canale 5. Sarà la quinta edizione che vedrà alla conduzione Ilary Blasi, accompagnata, come di consueto, dalle opinioniste in studio.
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