Alex Belli è il primo concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà prossimamente su Canale 5 e sarà nuovamente condotta da Ilary Blasi.

Alex Belli, 43 anni, è un attore e modello che ha acquisito popolarità in CentoVetrine negli anni 2000. Non è nuovo all'esperienza del reality: era stato concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip nel 2021, diventando uno dei protagonisti più chiacchierati di quella stagione per il complesso rapporto con la moglie Delia Duran e per il legame che si era instaurato con l'allora coinquilina Soleil Sorge.