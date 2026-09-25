Venerdì 25 settembre, in prima serata su Canale 5, va in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip 9. Dall'uscita di Simone Annicchiarico al ricordo di Pietro Taricone da parte di Marina La Rosa, ecco cosa sta succedendo durante la puntata in diretta su Canale 5 del reality condotto da Ilary Blasi e con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.
Ilary Blasi annuncia che, a causa di qualcosa che ha detto, Simone Annicchiarico ha dovuto abbandonare la Casa. Ha passato la notte in hotel, in isolamento, e tra poco entrerà in studio per parlarne.
Federica Morello, Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi, Moreno Morello e Alessandro Roncaccia vanno nella Nuvola per conoscere il primo verdetto del televoto: a salvarsi sono Carmen e Roncaccia.
In attesa di scoprire il verdetto definitivo, si parla delle prime tensioni nella Casa: Federica Morello è al centro delle critiche di alcune delle concorrenti donne e discute con Marina La Rosa, Piera Meloni e Valeria Marini.
È il momento di scoprire chi andrà al televoto per la prima eliminazione di lunedì prossimo: Alessandro Varsi è a rischio insieme a Giancarlo Danto.
Simone Annicchiarico entra in studio dopo aver dovuto abbandonato la Casa per aver usato un'espressione che non è ammessa nel gioco del Grande Fratello e infrangendo così il regolamento: "Sono amareggiato, un po' triste, un po' affranto", commenta l'ormai ex concorrente.
Gli inquilini si sfidano poi nella battle dei talenti per guadagnarsi l'immunità. Ilary Blasi apre un televoto flash per scegliere la squadra preferita tra quella degli uomini e quella delle donne. I primi si esibiscono ne La terra dei cachi di Elio e le Storie Tese, le seconde in Cacao Meravigliao di Renzo Arbore e Claudio Mattone. Per le donne, però, la preparazione è stata molto tesa e movimentata.
Carmen Di Pietro ha puntato gli occhi su Giancarlo Danto per il suo "stile camionista". "Stiamo un po' scherzando entrambi, ci piace stuzzicarci a vicenda", commenta il concorrente.
C'è attrazione tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Fuori dalla Casa, però, lei ha un fidanzato che ha annunciato di essere pronto a lasciarla nel caso si dovesse innamorare di un altro. Ilary Blasi manda quindi Guendalina Tavassi e Jonathan Kashanian per ottenere più informazioni.
Marina La Rosa entra nello stesso confessionale della prima edizione del Grande Fratello nel 2000: "Non avevamo la percezione di essere in un programma televisivo, era una sensazione molto strana. Ci sono delle emozioni che riemergono, anche se è tutto diverso", ricorda. Il focus si sposta quindi su Pietro Taricone: "Una persona stupenda".
Ilary Blasi chiude il televoto flash: la squadra preferita dal pubblico è quella delle donne. Solo quattro di loro saranno immuni e a deciderlo saranno Danto e Varsi. Danto spiega che a non meritarla è Federica Morello, mentre Varsi decide di non salvare Guendalina Tavassi. Federica è sorpresa della scelta e Danto si giustifica dicendo che non aveva capito le regole.
Dopo i primi giorni nella Casa senza la sua valigia, Giulia Provvedi ha la possibilità di recuperare i suoi vestiti nella dark room: qui ha due minuti per prendere più cose possibile da mettere nella valigia.
Arriva il momento delle nomination: Danto, Varsi e i tre più votati vanno al primo televoto eliminatorio di questa edizione.