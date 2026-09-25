LA PUNTATA 26 settembre 2026

Dall'uscita di Simone Annicchiarico al ricordo di Pietro Taricone: ecco le ultime notizie sulla quarta puntata del GF Vip 9 in onda venerdì 25 settembre su Canale 5

Venerdì 25 settembre, in prima serata su Canale 5, va in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip 9. Dall'uscita di Simone Annicchiarico al ricordo di Pietro Taricone da parte di Marina La Rosa, ecco cosa sta succedendo durante la puntata in diretta su Canale 5 del reality condotto da Ilary Blasi e con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.

Ilary Blasi

Ilary Blasi annuncia che, a causa di qualcosa che ha detto, Simone Annicchiarico ha dovuto abbandonare la Casa. Ha passato la notte in hotel, in isolamento, e tra poco entrerà in studio per parlarne. Alessandro Varsi a rischio eliminazione insieme a Giancarlo Danto

Federica Morello, Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi, Moreno Morello e Alessandro Roncaccia vanno nella Nuvola per conoscere il primo verdetto del televoto: a salvarsi sono Carmen e Roncaccia. In attesa di scoprire il verdetto definitivo, si parla delle prime tensioni nella Casa: Federica Morello è al centro delle critiche di alcune delle concorrenti donne e discute con Marina La Rosa, Piera Meloni e Valeria Marini. È il momento di scoprire chi andrà al televoto per la prima eliminazione di lunedì prossimo: Alessandro Varsi è a rischio insieme a Giancarlo Danto. L'uscita di Simone Annicchiarico