Grande Fratello Vip 9, Marina La Rosa si commuove nel ricordare Pietro Taricone: "La gente mi fermava per strada e piangeva"

Al Grande Fratello Vip, Marina La Rosa ricorda Pietro Taricone - scomparso improvvisamente nel 2010 - che con lei aveva partecipato alla prima edizione italiana del Grande Fratello nel 2000.

Parlando con Simone Annicchiarico (che attualmente ha abbandonato la Casa del GF Vip 9) Marina si commuove nel ricordare Pietro: "La gente mi fermava per strada e, anche se non lo aveva conosciuto, piangeva - dice la concorrente nel parlare di quando Taricone è morto - è stato 16 anni fa. Quando succede una cosa così improvvisa è proprio assurdo. Sua figlia Sofia era piccola, adesso è grande, ma io non l'ho mai conosciuta".

Pietro Taricone è scomparso a 35 anni nel 2010 a seguito di un incidente paracadutistico. Ai tempi era legato sentimentalmente all'attrice e modella Kasia Smutniak, con la quale ha avuto al figlia Sofia, nata nel 2004.