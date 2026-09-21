La terza puntata del Grande Fratello Vip 9, in onda lunedì 21 settembre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination che vedono 5 concorrenti al televoto. Sarà il pubblico a decidere chi salvare.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip 9 nella puntata del 21 settembre

Prima di dare il via alle nomination vere e proprie, a Jonathan Kashanian viene data l'immunità. In puntata, il televoto flash ha infatti premiato la squadra dei maschi e il loro balletto sulle note dell'iconico brano di Adriano Celentano Prisencolinensinainciusol. Le donne della Casa sono state quindi chiamate a scegliere il concorrente a cui dare l'immunità.

Il primo candidato all'eliminazione è Giancarlo Danto, che è risultato essere il concorrente meno votato dal pubblico dopo le nomination della scorsa puntata di venerdì 18 settembre.