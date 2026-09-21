La terza puntata del Grande Fratello Vip 9, in onda lunedì 21 settembre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination che vedono 5 concorrenti al televoto. Sarà il pubblico a decidere chi salvare.
Prima di dare il via alle nomination vere e proprie, a Jonathan Kashanian viene data l'immunità. In puntata, il televoto flash ha infatti premiato la squadra dei maschi e il loro balletto sulle note dell'iconico brano di Adriano Celentano Prisencolinensinainciusol. Le donne della Casa sono state quindi chiamate a scegliere il concorrente a cui dare l'immunità.
Il primo candidato all'eliminazione è Giancarlo Danto, che è risultato essere il concorrente meno votato dal pubblico dopo le nomination della scorsa puntata di venerdì 18 settembre.
Le nomination prendono il via con i voti delle donne che vengono chiamate a nominarsi tra loro. Nella Mystery, devono fare tutte e 9 delle nomination palesi. Federica Morello e Carmen Di Pietro risultano essere le più votate.
Tocca poi agli uomini, che vengono chiamati a fare le nomination nella Nuvola. Tra nomination palesi e nel segreto del confessionale, i tre più votati risultano essere Alessandro Varsi, Moreno Morello e Alessandro Roncaccia.
Al televoto finiscono dunque Federica Morello, Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi, Moreno Morello e Alessandro Roncaccia. Sarà il pubblico a decidere chi salvare: il meno votato sarà il secondo candidato all'eliminazione.