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NOMINATION22 settembre 2026

Grande Fratello Vip 9, le nomination della puntata del 21 settembre

Il terzo appuntamento del reality in onda il 21 settembre si è concluso con le consuete nomination: quale sarà il risultato del televoto?
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La terza puntata del Grande Fratello Vip 9, in onda lunedì 21 settembre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination che vedono 5 concorrenti al televoto. Sarà il pubblico a decidere chi salvare.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip 9 nella puntata del 21 settembre

Prima di dare il via alle nomination vere e proprie, a Jonathan Kashanian viene data l'immunità. In puntata, il televoto flash ha infatti premiato la squadra dei maschi e il loro balletto sulle note dell'iconico brano di Adriano Celentano Prisencolinensinainciusol. Le donne della Casa sono state quindi chiamate a scegliere il concorrente a cui dare l'immunità.

Il primo candidato all'eliminazione è Giancarlo Danto, che è risultato essere il concorrente meno votato dal pubblico dopo le nomination della scorsa puntata di venerdì 18 settembre.

Le nomination prendono il via con i voti delle donne che vengono chiamate a nominarsi tra loro. Nella Mystery, devono fare tutte e 9 delle nomination palesi. Federica Morello e Carmen Di Pietro risultano essere le più votate.

Tocca poi agli uomini, che vengono chiamati a fare le nomination nella Nuvola. Tra nomination palesi e nel segreto del confessionale, i tre più votati risultano essere Alessandro Varsi, Moreno Morello e Alessandro Roncaccia.

Grande Fratello Vip, le nomination del 21 settembre
Grande Fratello Vip, le nomination del 21 settembre

Al televoto finiscono dunque Federica Morello, Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi, Moreno Morello e Alessandro Roncaccia. Sarà il pubblico a decidere chi salvare: il meno votato sarà il secondo candidato all'eliminazione.

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