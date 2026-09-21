Grande Fratello Vip 9, Simone Annicchiarico sulla sua vita privata: "Sono rimasto solo"

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip in onda in prima serata su Canale 5 lunedì 21 settembre, Simone Annicchiarico ripercorre la sua storia e quella dei suoi genitori Walter Chiari e Alida Chelli, entrambi scomparsi. Prima di ricevere la visita a sorpresa di Iva Zanicchi, grande amica del padre Walter Chiari oltre che sua , Simone Annicchiarico si apre in merito alla sua vita privata e familiare: "Avevo un rapporto molto stretto con mio padre, molto epidermico, molto fisico. Per me è stato un eroe, un papà eccezionale, che mi ha fatto capire che conta la qualità del tempo. Mio padre è sempre con me, è dentro di me, mio padre sono io, ha lasciato tanti pezzi di Walter in giro".

Prima della visita a sorpresa di Iva Zanicchi, è stato mandato in onda un video registrato durante i primi giorni nella Casa in cui Simone Annicchiarico ha parlato della sua vita privata.

"Sono rimasto solo - ha dichiarato il concorrente del Grande Fratello Vip 9 - è strano, è una condizione molto strana per me che avevo una grandissima famiglia attorno. Da quando è morta mia madre non ho più un parente, non ho più nessuno che chiama e mi cerca. Una volta mi chiamava mia nonna, mia madre. Non ho nessuno io, sono solo come un cane. Una volta mi chiamava mia madre: 'Dove sei? Che fai?'. Adesso mi posso perdere, che ne so… chi mi cerca?".



TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE