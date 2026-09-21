I primi giorni nella Casa sono stati movimentati anche a causa della battle dei talenti e del balletto che le donne sono state chiamate a realizzare sulle note di La notte vola . "Chi si merita di fare la prima ballerina?" è stata la domanda del weekend. A calmare gli animi il videomessaggio dell'interprete e ballerina di questo brano iconico, Lorella Cuccarini. " Ragazze ma che avete combinato con La notte vola ? Avete scatenato un putiferio! - dice Lorella - E comunque non si discute, La notte vola è festa, la potete fare tutte insieme. E magari la prossima volta ce la balliamo tutte insieme".

Giulia Provvedi contro Federica Morello

Federica Morello e Giulia Provvedi non riescono a trovare un punto di incontro e nel corso della diretta del 21 settembre scoppia la tensione tra le due concorrenti. "Io voglio il numero dello psicologo di Federica perché non capisco - dice Giulia nel corso della puntata - Siamo due mondi opposti, preferisco che lei frequenti persone simili a lei, non voglio essere sua amica". "Vuole fare un teatrino - controbatte Federica - Giulia è un'attrice". Nel dibattito interviene anche Selvaggia Lucarelli: "Giulia è molto aggressiva, è una grande prevaricatrice. Federica è molto più timida rispetto agli altri abitanti della Casa e mi sembra che Giulia l'abbia adocchiata come il pesce più piccolo e si sfoghi su di lei".

Iva Zanicchi a sorpresa nella Casa

Iva Zanicchi arriva a sorpresa nella Casa per salutare Simone Annicchiarico, suo "figlioccio", figlio dell'amico e collega scomparso Walter Chiari. "Simone è un grande talento - dice Iva a Ilary - è un disgraziato perché non ha voluto fare a pieno il lavoro del padre anche se aveva tutte le qualità di Walter. Lo conosco da quando aveva 2 anni, gli voglio molto bene, lui nel bene e nel male non finge, forse non sa neanche dove si trova, ma lui è così".

Iva Zanicchi racconta anche il rapporto che aveva con il padre di Simone Annicchiarico, Walter Chiari: "Posso dirlo, tanto non c'è niente di scandaloso. Quando ho lavorato con Walter mi ha detto, come se fosse come bere il caffè e latte al mattino: 'Iva guarda, io con tutte le mie partner ho un rapporto abbastanza intimo perché così si lavora meglio'. Io in quel periodo avevo un marito, una bambina piccola, e gli dico: 'Ma Walter, cosa dici?'. E lui mi dice: 'Ma dai, ci divertiamo!'. In quel momento arriva anche la mamma di Walter e mi dice: 'Signora Zanicchi, non ci vada con il mio Walter!'. E io le ho detto: 'Stia tranquilla, non ci vado'. Con Walter Chiari non c'è stato niente di intimo, solo un bacino alla fine".

