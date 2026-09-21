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LA PUNTATA22 settembre 2026

Cos'è successo al Grande Fratello Vip 9 nella puntata del 21 settembre

Dall'arrivo di Iva Zanicchi a sorpresa al risultato del televoto, il racconto del terzo appuntamento con il reality show in onda su Canale 5
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Lunedì 21 settembre, in prima serata su Canale 5, va in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 9. Dall'arrivo a sorpresa di Iva Zanicchi al risultato del televoto, ecco il racconto in diretta del reality condotto da Ilary Blasi e con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.

Ilary Blasi conduce il GF Vip 9
Ilary Blasi conduce il GF Vip 9

Il videomessaggio di Lorella Cuccarini

I primi giorni nella Casa sono stati movimentati anche a causa della battle dei talenti e del balletto che le donne sono state chiamate a realizzare sulle note di La notte vola. "Chi si merita di fare la prima ballerina?" è stata la domanda del weekend. A calmare gli animi il videomessaggio dell'interprete e ballerina di questo brano iconico, Lorella Cuccarini. "Ragazze ma che avete combinato con La notte vola? Avete scatenato un putiferio! - dice Lorella - E comunque non si discute, La notte vola è festa, la potete fare tutte insieme. E magari la prossima volta ce la balliamo tutte insieme".

Giulia Provvedi contro Federica Morello

Federica Morello e Giulia Provvedi non riescono a trovare un punto di incontro e nel corso della diretta del 21 settembre scoppia la tensione tra le due concorrenti. "Io voglio il numero dello psicologo di Federica perché non capisco - dice Giulia nel corso della puntata - Siamo due mondi opposti, preferisco che lei frequenti persone simili a lei, non voglio essere sua amica". "Vuole fare un teatrino - controbatte Federica - Giulia è un'attrice". Nel dibattito interviene anche Selvaggia Lucarelli: "Giulia è molto aggressiva, è una grande prevaricatrice. Federica è molto più timida rispetto agli altri abitanti della Casa e mi sembra che Giulia l'abbia adocchiata come il pesce più piccolo e si sfoghi su di lei".

Iva Zanicchi a sorpresa nella Casa

Iva Zanicchi arriva a sorpresa nella Casa per salutare Simone Annicchiarico, suo "figlioccio", figlio dell'amico e collega scomparso Walter Chiari. "Simone è un grande talento - dice Iva a Ilary - è un disgraziato perché non ha voluto fare a pieno il lavoro del padre anche se aveva tutte le qualità di Walter. Lo conosco da quando aveva 2 anni, gli voglio molto bene, lui nel bene e nel male non finge, forse non sa neanche dove si trova, ma lui è così".

Iva Zanicchi racconta anche il rapporto che aveva con il padre di Simone Annicchiarico, Walter Chiari: "Posso dirlo, tanto non c'è niente di scandaloso. Quando ho lavorato con Walter mi ha detto, come se fosse come bere il caffè e latte al mattino: 'Iva guarda, io con tutte le mie partner ho un rapporto abbastanza intimo perché così si lavora meglio'. Io in quel periodo avevo un marito, una bambina piccola, e gli dico: 'Ma Walter, cosa dici?'. E lui mi dice: 'Ma dai, ci divertiamo!'. In quel momento arriva anche la mamma di Walter e mi dice: 'Signora Zanicchi, non ci vada con il mio Walter!'. E io le ho detto: 'Stia tranquilla, non ci vado'. Con Walter Chiari non c'è stato niente di intimo, solo un bacino alla fine".

Il risultato del televoto

Dopo aver chiuso il televoto, Ilary Blasi richiama i concorrenti in nomination, che sono: Federica Morello, Marina La Rosa, Giancarlo Danto e Alessandro Roncaccia. I primi a salvarsi sono Marina La Rosa e Alessandro Roncaccia; restano quindi in attesa di sapere il loro destino Federica Morello e Giancarlo Danto. Successivamente, Ilary comunica il verdetto completo e svela chi è il vip meno votato e quindi il primo candidato alla prossima eliminazione. Tra Federica e Danto, il vip meno votato dal pubblico risulta essere Danto.

Le nomination della puntata del 21 settembre

Al televoto finiscono Federica Morello, Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi, Moreno Morello e Alessandro Roncaccia. Sarà il pubblico a decidere chi salvare: il meno votato sarà il secondo candidato all'eliminazione.

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