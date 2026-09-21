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ANTICIPAZIONI21 settembre 2026

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 21 settembre

Lunedì 21 settembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip. Ecco tutte le anticipazioni della puntata
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Lunedì 21 settembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Grande Fratello Vip, anticipazioni 21 settembre

Ilary Blasi
Ilary Blasi

Esplodono le prime tensioni tutte al femminile nella Casa. La scelta per il ruolo da protagonista per la performance della serata fa saltare i nervi alle star: Giulia Provvedi contro Federica Morello, mentre Marina La Rosa non risparmia critiche a Valeria Marini. Personalità forti e caratteri contrastanti accendono le prime scintille.

Gli inquilini riceveranno una sorpresa: Iva Zanicchi farà il suo ingresso nella Casa per abbracciare il suo amico Simone Annichiarico e ricordare insieme a lui suo papà, Walter Chiari.

Spazio poi alla battaglia dei talenti: il primo grande scontro nella Casa tra uomini e donne, che si sfideranno per conquistare l’immunità.

Infine, il primo candidato all’eliminazione: sarà il televoto del pubblico a decidere chi, tra Alessandro Roncaccia, Federica Morello, Giancarlo Danto e Marina La Rosa rischierà per primo di dover abbandonare il gioco.

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