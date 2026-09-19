Grande Fratello Vip 9, chi sono i concorrenti entrati nella seconda puntata

La seconda puntata del Grande Fratello Vip 9, in onda sabato 19 settembre in prima serata su Canale 5, ha visto cinque nuovi concorrenti varcare la porta rossa della Casa.



La serata si apre con la coreografia organizzata da Andreas Muller, il quale riceve la carica della moglie Veronica Peparini. "Sono qua per dirti di divertirti e di essere te stesso", è il messaggio della coreografa.



Poco più tardi tocca a Guendalina Tavassi, visibilmente emozionata nel ricordare l'esperienza vissuta al Grande Fratello nel 2010. "Questo programma mi ha veramente cambiato la vita", afferma la nuova concorrente.



Entrata trionfale per Alex Belli, che conquista lo studio del Grande Fratello Vip 9 e annuncia: "Sono tornato, che abbia inizio lo show".