Grande Fratello Vip 9, chi sono i concorrenti entrati nella seconda puntata

La seconda puntata del Grande Fratello Vip 9, in onda sabato 19 settembre in prima serata su Canale 5, ha visto cinque nuovi concorrenti varcare la porta rossa della Casa.
La serata si apre con la coreografia organizzata da Andreas Muller, il quale riceve la carica della moglie Veronica Peparini. "Sono qua per dirti di divertirti e di essere te stesso", è il messaggio della coreografa.
Poco più tardi tocca a Guendalina Tavassi, visibilmente emozionata nel ricordare l'esperienza vissuta al Grande Fratello nel 2010. "Questo programma mi ha veramente cambiato la vita", afferma la nuova concorrente.
Entrata trionfale per Alex Belli, che conquista lo studio del Grande Fratello Vip 9 e annuncia: "Sono tornato, che abbia inizio lo show".
La Casa riserva una bella sorpresa a Michelle Masullo per celebrare il suo ventisettesimo compleanno. Per l'occasione, la modella e dj viene accolta da una torta gigante nella quale si nasconde Valeria Marini, pronta a intonare la canzone di auguri.
Infine tocca ad Alessandro Roncaccia, invitato subito a preparare un passo a due con Megan Ria.
Per i cinque nuovi concorrenti le emozioni non sono ancora finite. Ilary Blasi apre infatti un televoto flash per decidere chi tra loro riceverà l'immunità prima delle nomination della serata. La scelta ricade su Andreas Muller.