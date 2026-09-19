Grande Fratello Vip 9, il verdetto del televoto del 19 settembre: chi ha ricevuto l'immunità

Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip 9, in onda sabato 19 settembre su Canale 5, è arrivato il verdetto del primo televoto di questa edizione del reality. Dopo il primo appuntamento, il pubblico era stato invitato a scegliere tra Carmen Di Pietro, Federica Morello, Moreno Morello e Giancarlo Danto per concedere l'immunità.



Nel corso della serata, Ilary Blasi ha invitato i quattro concorrenti a raggiungere la Nuvola, dove i primi a salvarsi sono Federica Morello e Giancarlo Danto.

Moreno Morello e Carmen Di Pietro devono invece aspettare ancora qualche minuto, prima di scoprire - grazie all'annuncio di Guendalina Tavassi - che entrambi sono stati premiati con l'immunità e che non potranno dunque essere votati durante le prossime nomination.