Giovedì 17 settembre esordio al vertice della serata per Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi: 1.879.000 spettatori, con il 16.92% di share (18.53% di share attiva).

Il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment) ha toccato picchi di 3.221.000 spettatori e del 25.7% di share.

Ottimo il riscontro anche sul pubblico giovane, con il 21.76% di share tra i 15-34enni.

L’hashtag ufficiale #GFVIP è arrivato in cima alle tendenze italiane e sul podio degli argomenti più discussi della serata in tutto il Mondo.

Nella puntata sabato 19 settembre, cinque nuovi concorrenti varcheranno la Porta Rossa e faranno il loro ingresso nella Casa: Alex Belli, Guendalina Tavassi, Michelle Masullo, Andreas Müller e Alessandro Roncaccia.

Al termine dell’appuntamento, il cast di Grande Fratello VIP sarà al completo. Da lunedì 21 settembre, la convivenza entrerà nel vivo e inizieranno a delinearsi gli equilibri del gruppo, tra affinità, alleanze e inevitabili confronti.

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