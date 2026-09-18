Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Grande Fratello VIP
LA PUNTATA18 settembre 2026

Grande Fratello Vip 9, esordio al vertice della serata

Sabato 19 settembre va in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 9 con l'ingresso di altri cinque concorrenti e lunedì 21 settembre nuovo appuntamento nel vivo delle dinamiche della Casa
Condividi:

Giovedì 17 settembre esordio al vertice della serata per Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi: 1.879.000 spettatori, con il 16.92% di share (18.53% di share attiva).

Il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment) ha toccato picchi di 3.221.000 spettatori e del 25.7% di share.

Ottimo il riscontro anche sul pubblico giovane, con il 21.76% di share tra i 15-34enni.

L’hashtag ufficiale #GFVIP è arrivato in cima alle tendenze italiane e sul podio degli argomenti più discussi della serata in tutto il Mondo.

Nella puntata sabato 19 settembre, cinque nuovi concorrenti varcheranno la Porta Rossa e faranno il loro ingresso nella Casa: Alex Belli, Guendalina Tavassi, Michelle Masullo, Andreas Müller e Alessandro Roncaccia.

Al termine dell’appuntamento, il cast di Grande Fratello VIP sarà al completo. Da lunedì 21 settembre, la convivenza entrerà nel vivo e inizieranno a delinearsi gli equilibri del gruppo, tra affinità, alleanze e inevitabili confronti.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche