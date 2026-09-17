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I CONCORRENTI 18 settembre 2026

Grande Fratello Vip 9, chi sono i concorrenti entrati nella prima puntata

Scopriamo tutti i concorrenti entrati nella Casa del Grande Fratello Vip 9 nella prima puntata di giovedì 17 settembre
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Nella prima puntata di giovedì 17 settembre del Grande Fratello Vip 9, 13 concorrenti hanno varcato la porta rossa della Casa.

Quattro concorrenti erano già entrati nel localino della Casa da qualche giorno, dopo il loro ingresso durante l'Open House, e sono: Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi.

Dopo di loro, i concorrenti a varcare la porta rossa nella prima puntata del GF Vip 9 sono stati: Giulia Provvedi, Moreno Morello, Megan Ria, Marina La Rosa, Simone Annicchiarico, Valeria Marini, Federica Morello, Giacomo Gallani e Giancarlo Danto.

La prima puntata del Grande Fratello Vip 9
La prima puntata del Grande Fratello Vip 9

A completare il cast del Grande Fratello Vip 9 nella prossima puntata saranno: Alex Belli, Guendalina Tavassi, Alessandro Roncaccia, Michelle Masullo e Andreas Muller, per un totale di 18 concorrenti. Appuntamento alla seconda puntata del Grande Fratello Vip 9 in onda sabato 19 settembre in prima serata su Canale 5.

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