Carmen Di Pietro è una concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà prossimamente su Canale 5 e sarà nuovamente condotta da Ilary Blasi.
Carmen Di Pietro, all'anagrafe Carmela Tonto, nasce a Potenza il 24 maggio 1965. Debutta al cinema nel 1986, per poi approdare in televisione: prende parte anche a L'Isola dei Famosi nel 2004 e torna nel reality anche nell'edizione 2022.
Carmen Di Pietro ha due figli, nati dalla relazione con Giuseppe Iannoni: Alessandro e Carmelina.
Il Grande Fratello 2026 torna prossimamente in prima serata su Canale 5. Sarà la quinta edizione che vedrà alla conduzione Ilary Blasi, accompagnata, come di consueto, dalle opinioniste in studio.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google