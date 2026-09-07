Carmen Di Pietro è una concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà prossimamente su Canale 5 e sarà nuovamente condotta da Ilary Blasi.

Carmen Di Pietro, all'anagrafe Carmela Tonto, nasce a Potenza il 24 maggio 1965. Debutta al cinema nel 1986, per poi approdare in televisione: prende parte anche a L'Isola dei Famosi nel 2004 e torna nel reality anche nell'edizione 2022.

Carmen Di Pietro ha due figli, nati dalla relazione con Giuseppe Iannoni: Alessandro e Carmelina.